Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinden geçen Sakarya Nehri’ne, iddiaya göre kimyasal atık akıtılıyor. Ağır koku ve balık ölümlerinden şikâyet eden bölge halkı, olaya çözüm bulunmasını talep ediyor. Vatandaşların ihbarları sonucunda gelen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, nehirden numune aldı. Bu sıkıntıyı 4 yıldır çektiklerini belirten mahalleli Halil Küksal “Birçok yere bildirdik bu konudan çoğu yetkilinin haberi var. Bu problemin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Kokudan ziyade bu koca Sakarya Nehri’nin bu şekilde kirlenmesine burada var olan balıkların telef olmasına vicdanen razı olamıyoruz” dedi. Erdem Küksal ise “Kokudan dolayı yaşlılarımız astım hastası olabilecek potansiyele geldi” diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, şu ifadeleri kullandı: Gerekli önlemler alındığ. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmayacak. Balık ölümü söylentileri de eski. Bazen bu ölümler, suyun az olduğu, yazın pik yaptığı dönemde atıklar seyreltik hâle gelmeyince oluyor. Şimdi su bol. İHA