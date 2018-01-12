Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih BİLGİ

Okulların yarıyıl tatiline girmesine bir hafta kaldı. Tatil planı yapanların ise, şimdiden “Çocuklar biraz karla oynasın. Biz de kayak yapalım” seslerini duyar gibiyim. Bunun için yurt dışındaki İsviçre, Fransa, İtalya, Avusturya’daki gibi kayak merkezlerine servet ödemenize gerek yok. Her köşesi birer saklı cennet olan ülkemizde hepsi belki de daha fazlası mevcut. Üstelik sadece kayak yapmakla kalmayacaksınız. Kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, binicilik sporları da sizleri bekliyor. İşte sizin için seçtiğim birbirinden güzel 10 kayak merkezi:

ILGAZ: Şiirlere konu olan dağda kayak yapın

Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, “Ilgaz, Anadolu’nun sen yüce bir dağısın / Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın...” dizeleriyle şiirlere konu olmuş. Kastamonu merkeze 40, kilometre mesafede. Dağın Çankırı’ya ait güney yamacında 2, kuzey yamacındaki Kastamonu tarafında ise 6 otel bulunuyor. Geçen kış sezonunda 115 bin kişinin ziyaret ettiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde uzunlukları 660 metre ile bin 400 metre arasında değişen 4 pist bulunuyor. Oteller toplamda bin 500 kişilik yatak kapasitesine sahip. Ayrıca yakın zamanda 6 kilometre uzunluğundaki Yurdun Tepe pisti de tamamlanacak.

ERZURUM: 12 kilometre boyunca kesintisiz kayak

8’i kolay, 9’u orta düzey, 3’ü ileri düzey, 4’ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz bir keyif yaşatıyor. Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sağlıyor. Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise 3’üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverler 12 kilometre kesintisiz kayak yapabiliyor. Palandöken, havaalanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre mesafede. Ziyaretçiler, şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihî ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirebiliyor. Hem kayak hem de gezi için geçen sene Palandöken’i 500 bin kişi ziyaret etti.

SARIKAMIŞ: Ormanın koynunda bir tabiat harikası

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleri ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Geçen yıl 10 bin turistin konakladığı ve 60 bin kişinin kayak tesislerinden faydalandığı Cıbıltepe'de, 2 bin yatak kapasiteli 6 otel ile çok sayıda apart ev bulunuyor. Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde 9 pist bulunuyor.

ULUDAĞ: Günlük 6 bin kişiyi ağırlıyor

Bursa merkezden kara yoluyla 40 kilometre uzaklıktaki “oteller bölgesi”ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de gelinebiliyor. İstanbul’dan Uludağ’a 2.5-3 saatte ulaşılıyor. 17 otelin 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ’da 300 metre ile bin 980 metre arasındaki uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor. Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanıyor.

ISPARTA: Akdeniz’in parlayan yıldızı olmaya aday

Isparta şehir merkezine 26, Süleyman Demirel Havalimanı’na 50 kilometre mesafedeki 2 bin 635 metre rakımlı Davraz Kayak Merkezi, sahip olduğu coğrafi özellikleriyle kayak dışında dönemsel olarak diğer doğa sporlarını yapma imkanı da sağlıyor. Kayakseverlere Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunan merkezde, toplam uzunluğu 23,5 kilometre olan 12 pist yer alıyor.

ANTALYA: Bir günde hem deniz hem de kar ile tanışın

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’daki Saklıkent Kayak Merkezi kristal kar taneleri ve doğasıyla hayran bırakıyor. Merkeze krayoluyla 45 dakikada ulaşılıyor. Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent, kayakseverlere 5 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunuyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı plajlarında denize giren ziyaretçiler, aynı gün Saklıkent’te kayak yaparak bir günde iki mevsimi yaşıyor. 45 villanın bulunduğu merkezde, yapımı süren otel ile günde 250 kişi ağırlanabilecek.

GÜMÜŞHANE: Doğu Karadeniz’in ilk kayak merkezi

2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 1991 yılında kayak merkezi ilan edildi. Trabzon Havalimanı’na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede olan merkezde, 800 ve 600 metre uzunlukta iki pist yer alıyor. Ayrıca 150 kişilik otel ve 50 kişilik kayakevi hizmet veriyor. 54 bungalovun yapımı da sürüyor.

KOCAELİ: Ne ararsanız var

Merkeze 40, İstanbul’a ise 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi’nde, toplam 17 kilometre uzunluğunda 21 pist var. Bin 360 yatak kapasiteli, 3 bin kişilik kayakevi olan bir otel bulunan Kartepe, 2 bin 500 metrekarelik SPA merkezine ve Türkiye’nin en büyük kayak odasından birine sahip. Merkezde tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü ve binicilik sporları da yapılabiliyor. Yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BOLU: JAK timleri sizi bulur

Köroğlu Dağlarının zirvesinde toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pisti ve tabii güzellikleriyle öne çıkan Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta. 2016’da 113 bin 489 kişinin konakladığı merkezde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel bulunuyor. Geceleri de kayak yapabilme imkanı sağlanıyor. Bu arada, kaybolma ihtimali bulunan tatilciler için 5 bölgede 75 ağaca “acil çağrı butonu” yerleştirildi. Bu butonlara basan tatilcileri, jandarmanın JAK timleri 20 dakikada buluyor.

KAYSERİ: 1,5 milyar liralık yatırım

Teleferik sistemiyle 25 kilometrekarelik alana yayılan Erciyes Kayak Merkezi, saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2’si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor. Toplamda 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pisti ile bu alanda Türkiye’de lider olan Erciyes’te suni karlama sebebiyle sezon daha erken açılabiliyor. Öğrenciler 400, yetişkinler 500 liraya sezonluk bilet ve öğrenciler 55 lira, yetişkinler ise 70 liraya günlük bilet alarak tesislerden faydalanıyor. Merkezden 25 dakikalık yolculuk sonrası kayak merkezine ulaşılıyor. Oteller, bin 500 kişi ağırlayabiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk (1.5 milyar TL) yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin parlayan yıldızı oldu.