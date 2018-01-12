Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ümmü Coşdan'ın (74) kapısı, önceki gün 10.00 sularında çaldı. 5 çocuk annesi kadına, kapıyı açtığında karşısında gördüğü kişi, 'Senin oğullarının arkadaşıyım. Bir bardak su verir misin?' dedi. Coşdan, adamın isteğini yerine getirdi. Suyu içen şahıs, birden cebinden biber gazı çıkarıp yaşlı kadının yüzüne sıktı. Ardından yüzünü yumrukladı, ellerini ayaklarını koli bandı ile bantladı, boynundaki beşibiryerdeyi aldı ve camdan atlayarak kaçtı. Sürüne sürüne mutfağa giden Coşdan, ekmek bıçağıyla bantları keserek kurtuldu. Haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının dudağına 15 dikiş atıldı, yüzünde morluklar oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Coşdan "Ölümden döndüm" dedi. Oğlu oğlu Himmet Coşdan ise "Böyle bir cani olamaz, yaşlı bir kadını ne hâle sokmuş. Madem altını alacaksın neden öldüresiye dövüyorsun" ifadelerini kullandı. Jandarma saldırganın peşine düştü.