Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren ülke genelinde düşüşe geçecek. Meteoroloji uzmanları ise, İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışının pazar kendisini göstereceğini söylerken, kar yağışının pazartesi sabahı megakenti terk edeceğini belirtti.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Kar yağışı Cumartesi akşamından itibaren Istrancalar ve Çatalca havzasından İstanbul’a giriş yapacak ancak şehir merkezindeki yağış pazar öğleden sonra görülecek. Kar yağışı Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece’nin kuzeyinde 3-5 santim beyaz örtüye neden olacak. Şehir merkezinde ise kar örtüsü oluşmasını beklemiyoruz. Kar yağışı pazartesi öğle saatine kadar İstanbul’u terk edecek” dedi.

Ciddi kar 22 Ocak’ta

Köse, İstanbul ve Türkiye genelinde ocak ayı sonu ile şubatın ilk haftasında yoğun kar yağışı beklediklerini belirterek, “İstanbul ve Türkiye geneli için ciddi kar yağışlarını 22 Ocak’tan sonra bekliyoruz. Bu tarihten itibaren ciddi bir soğuma ve beraberinde kar yağışları görebiliriz. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında etkili kar yağışları İstanbul’u da etkisi altına alabilir” dedi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de pazar günü beklenen kar yağışının İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyecek seviyede olmayacağını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’da pazar akşam saatlerine doğru başlayacak kar yağışı pazartesi’den itibaren yağmura dönüşecek. Hava sıcaklığının pazar ve pazartesi 3-4 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışı İstanbul’da kısa süreli olacağından şehri olumsuz etkilemeyecek. 22 Ocak’tan itibaren İstanbul ve genelinde 4-5 gün süreli şiddetli kar yağışları olabilir.”