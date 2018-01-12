Son dakika! Az önce katliam gibi bir kaza haberi geldi... Türkiye'den 'Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Son dakika! Türkiye'den 'Irak' a yolcu taşıyan otobüs kaza yaptı
12.01.2018 - 10:16 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Az önce katliam gibi bir kaza haberi geldi... Türkiye'den 'Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Etiketler : kaza,
535717 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535717.aspx
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