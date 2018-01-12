Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 26’sı tutuklu 60 sanığın yargılaması devam ediyor.

Yeni göreve gelen Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan işadamları Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan, Emin Akça’nın yeniden tutuklanması için mahkemeye imzalı yazı göndermişti.

Duruşmanın bugünkü son oturumunda Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan, Emin Akça’nın tutuklanmasını talep ederken tutuklu sanıklardan Selamettin Özgörüş ile Mahmut Kesici’nin ise serbest kalmasını istedi.

Savcı aynı zamanda çok sayıda iş adamının mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılması ve dosyada eksik hususların giderilmesi için de dosyada adı geçen bir çok iş adamının yeniden tanık olarak dinlenmesini istedi.

Öte yandan savcı FETÖ'den tutuklu eski vali Şahabettin Harput'un eski bakanlar Faruk Çelik ve Bülent Arınç'ın mahkemede dinlenmesi talebini reddetti. Mahkeme kararı açıklamak üzere duruşmayı 15.30'a erteledi.