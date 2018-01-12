Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde saat 13.00 sıralarında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İKİ BACAĞINDAN VURULDU



Kavga esnasında A.C. isimli saldırgan belinden çıkardığı tabanca ile 5-6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 27 yaşındaki M.O. her iki bacağından da vurularak yere yığıldı.

Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçmak istedi. Ancak cadde üzerinde bulunan sivil polisler saldırganı kaçamadan yakalayıp etkisiz hale getirerek Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

ACİL SERVİSTE TELEFONUYLA UĞRAŞTI



Bacaklarından yaralanan M.O. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının ambulanstan sedye ile indirilerek Acil Servise getirildiği esnada cep telefonunu elinden bırakmayarak uğraşması ise dikkat çekti. Polis, meydana gelen silahlı kavga ile ilgili inceleme başlattı.