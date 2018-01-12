Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik geçen hafta merkez Yüreğir ilçesinde, 'gaybubet evleri'ne (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) operasyon düzenledi.

BASKIN OLUNCA TUVALETE ATTI



Şafak vakti baskın yaparak, eve giren polisler, 'mahrem imam' olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları Nazif B.'yi gözaltına aldı. Nazif B., kullandığı cep telefonu hattını baskın sırasında tuvalete attı.

KULLANDIĞI HAT ABD'DEN GÖNDERİLMİŞ



Polis, evde yapılan aramada bulduğu ve incelemeye aldığı hattın ABD'deki operatör şirketinden alınıp, Nazif B.'ye gönderildiğini belirledi. Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'un yüklü olduğu, tutuklanan 'Adana emniyet imamı' Mehmet Yıldız'ın da bu hattı kullandığı saptandı.





KIZILÖTESİ IŞIKLA OKUNABİLEN MESAJ



Operasyonun ardından tutuklanan Nazif B.'nin evinde arama yapan polisler, ilginç bir ayrıntıya da ulaştı. Nazif B.'nin yatak odasındaki aynada özel kalemle yazılan, sadece kızılötesi ışığıyla okunabilen mesaj tespit edildi.

Örgüt üyelerini motive etmek amacıyla yazıldığı belirlenen mesajda, "Melek eline denktir mabede sahip eller. Göklerin sesini andırır ondaki diller. Dahası heyecanla köpürünce gönüller, bu ses karşısında keser ötmeyi bülbüller" denildi.