Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun  iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü  akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep  olacak bir sisteme bırakması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava  sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına  düşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, Ankara'da cumartesi günü akşam  saatlerinden itibaren yeniden yağmur şeklinde başlayacak yağış, pazar günü ilk  saatlerden itibaren karla karışık yağmura, sabah saatlerinden itibaren ise kar  yağışına dönecek, aynı gün akşam saatlerine kadar devam edecek. Ankara'daki kar  yağışının yerde örtü bırakacağı ön görülüyor.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları,  pazar ve pazartesi günü azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

İstanbul'da hafta sonunda yağışlar, kuvvetli poyrazla genellikle hafif  yağmur şeklinde görülecek, pazar günü akşam saatlerinde ve pazartesi günü ilk  saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olacak.  Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise hava genellikle çok bulutlu olacak.

Pazar günü görülecek kar yağışı il merkezinde yerde kar örtüsü  bırakmayacak. Rüzgar, hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman  fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esecek.

 İzmir'de ise cumartesi günü sabah saatlerinde tekrar başlayacak  sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hafta sonunda İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.

 Pazar ve pazartesi günleri kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar  yağışlarının ve sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli  ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi  istendi.