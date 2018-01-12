Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki çam ağacı park halindeki 2 otomobilin üzerine devrilerek hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi'nde kaldırımda bulunan büyük bir çam ağacı, yağan yağmurun da etkisiyle gevşeyen parke taşlarından kurtularak park halinde duran 35 HE 034 ile 35 ENN 30 plakalı otomobillerin üzerine devrildi. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmazken, ağaç altında ezilen araçlarda hasar meydana geldi. Ağacın devrildiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ağacı devrildiği yerden kaldırıp sokağı trafiğe açtı.