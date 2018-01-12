Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde tartıştığı eşini bıçaklayan adam, evin ikinci katındaki balkonundan inmek isterken düşerek yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervensaray Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde bir evde yaşayan Z.A. (36) ve U.A. (42) çifti tartıştı. Tartışma sırasında U.A. karısını bıçakladı. Kocası kaçmasın diye kapıyı kilitleyen Z.A. yaralı halde evde beklerken, kocası U.A. ise balkondan aşağıya inmek istedi. İkinci kattaki evin balkonundan düşen U.A. ağır yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112'yi araması ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, balkondan düşen U.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bıçakladığı karısını eve kilitledi! Balkondan çıkmaya çalışırken de...
12.01.2018 - 18:36 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bıçakladığı eşi tarafından eve kilitlenen koca, inmeye çalıştığı 2'nci kattan yere çakıldı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Etiketler : Denizli,yaşam haberleri,bıçaklama,
535836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535836.aspx
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