Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Türkmenistan ve Kazakistanlı üniversite öğrencileri, ihraç olan öğretmenler, örgütün kurumlarında çalışan ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 kişiyi 7 gün önce gözaltına almıştı. Gözaltına alınan ve aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 15 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun'da FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
12.01.2018 - 19:21 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler : Samsun,FETÖ,tutuklama,
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