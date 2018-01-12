Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Türkmenistan ve Kazakistanlı üniversite öğrencileri, ihraç olan öğretmenler, örgütün kurumlarında çalışan ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 kişiyi 7 gün önce gözaltına almıştı. Gözaltına alınan ve aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 15 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.