Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Siverek ilçesi Esmerçayı Mahallesi Bavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulfetah A.'nın (36) kullandığı motosiklet, Ömer E.'nin (30) kullandığı motosiklet ile Paris Düğün Salonu kavşağında çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.