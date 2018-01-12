Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İskenderun-Belen otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Cuhalamak yönetimindeki 01 AT 687 plakalı tonlarca mısır ve arpa ezmesi yüklü tır virajı alamayıp devrildi. Uçurum kenarına devrilen tırın üzerindeki hayvan yemi mısır ve arpa çuvalları etrafa savruldu. Bazı çuvallar da uçurumdan aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır içerisinden çıkartılan sürücüyü İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tonlarca mısır ve arpa yüklü tırın otoyola devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, geçişler geçici olarak farklı yönden verildi. Orada sürekli kaza olduğunu belirten vatandaşlar, “Burada her zaman kazalar oluyor. Geçtiğimiz 15-20 gün içerisinde yine bir tır devrildi.” dediler. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.