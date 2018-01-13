Protokolle; sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, sahiplendirilmesi, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortamlara geri bırakılması amaçlanıyor. İmzalanan protokol, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 4 ve 9. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 ve 27. maddeleri ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmenliği’ne dayandırıldı.
Hayvanlar artık sahipsiz değil
13.01.2018 - 04:45 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediye başkanlıkları arasında, “Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanları”nda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik “ortak hizmet protokolü” imzalandı.
Etiketler : hayvanlar,hayvan hakları,
535947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535947.aspx
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