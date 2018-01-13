Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Protokolle; sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, sahiplendirilmesi, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortamlara geri bırakılması amaçlanıyor. İmzalanan protokol, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 4 ve 9. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 ve 27. maddeleri ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmenliği’ne dayandırıldı.