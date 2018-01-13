Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesinde, Doğan Karabil’in kapıcılık yaptığı dönemde sokağa atılan kitapları toplayarak açtığı tezgâh, bugünlerde 100 binden fazla eserin yer aldığı sahaf dükkânına dönüştü. Karabil’in yaşlanması üzerine sahaf dükkânının başına geçen kızı Dilek Koca (36) “İzmir’in 43 yıllık sahafı olduğu için tüm kitaplar muhakkak bizden geçmiştir” ifadesini kullandı.

Doğan Karabil’in 1975 yılında kapıcılık yaptığı dönemde, sokağa atılan kitapları çöpe gitmemesi için toplayarak açtığı tezgâh zaman içinde sahap dükkanı halini aldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yakınlarındaki 1440 sokakta Doğan Sahaf ve Kitabevi ismiyle, 100 binden fazla kitapla hizmet veriyor. İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça başta olmak üzere, birçok farklı dilde kitaplarının bulunduğunu söyleyen Dilek Koca “Buradaki 2 katlı yerimiz kitaplarımıza yetmeyince, karşıda iki katlı bir başka dükkân daha açmak durumunda kaldık. Babamın bir lafı vardı, ‘Benim dükkânım kürkçü dükkânı’ derdi. İzmir’in 43 yıllık tek sahafı olduğu için tüm kitaplar muhakkak bizden geçmiştir. Bu kadar kitabın muhafazası ve tasnifi tabii ki kolay olmuyor. Benim dışımda 3 arkadaşımız çalışıyor” dedi.



‘YETER Kİ OKU, ÇAY BİZDEN’

Bilgisayarlarına bulaşan bir çeşit virüs nedeniyle kayıt sistemlerinin bozulduğunu vurgulayan Koca, sahafa gelen misafirlerine ‘Yeter ki oku, çay bizden’ diyerek, kitap okumaları karşılığında çay servisi yaptıklarını söyledi. Cezaevlerine ve Doğu Anadolu’daki okullara ücretsiz olarak birçok kitap gönderdiklerini belirten Koca “Biz boşuna yeter ki oku, çay bizden demiyoruz. Bunu diyorsak tüm bunları zaten yapmamız gerekiyor. Biz 2 TL’ye bile kitap satıyoruz, insanların okuması için. Telefonla oynamalarındansa kitap okumanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Koca, mesleğini severek yaptığını ve babasının emeğine ve tarihine sahip çıkıyormuş gibi hissettiğini belirterek, sanıldığının aksine, iş yerinde müşterilerden dolayı kitap okuyamadıklarını, ancak akşamları eve gidince okuma fırsatı bulduklarını söyledi.