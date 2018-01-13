Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marka şehir olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday olan Mardin’de turizm yeniden canlanıyor. Tarihî kentin boş sokaklarında artık turistler gezerken, kapatılan otellerin yerine de yenileri açıldı. İnanç turizmi ile çok sayıda tarihî ve kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin’de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi. 2017 yılında 237 bin 622’si konaklayan olmak üzere, günübirlik ziyaretçilerle birlikte kenti ziyaret eden turist sayısı 600 bini buldu. 2016 yılında ise kentte 4 bin 370’i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişi konaklamıştı.

Vali Mustafa Yaman da Mardin’de konaklayan turist sayısında bu yıl ciddi artış meydana geldiğini belirterek “Son yıllarda bölgede yaşanan olaylardan Mardin de etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlanması ile ortadan kalktı. Mardin, kimliğini muhafaza eden ender şehirlerden biridir. Mardin üstü tozlanmış bir mücevhere benziyor. Tarihî ve kültürel varlıkların tanıtımıyla Mardin’in geleceği turizmdir. Geçen yıl önceki yıla oranla ziyaret eden turist sayısında ciddi artış oldu. Bu yıl da trend artarak devam ediyor. Yılın 12 ayında 200 binin üzerinde turisti ilimizde misafir olarak ağırladık” dedi. Bu yıl turizmde yeni bir rekor beklediklerini ve hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu söyleyen Vali Yaman, şöyle konuştu: Bu hedefe ulaşmak için valilik ve belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarihî mekânlarımızı restore edip gözden geçiriyoruz.

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, ve diğer tarihî yapıları ile açık hava müzesi görünümündeki kentt bu yıl yaşanan turizm hareketliliği kepenk kapatma noktasına gelen turizmcilerin umudu oldu. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl 3 yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2018 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.