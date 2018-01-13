Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Arpacı yönetimindeki 06 RR 328 motosiklet, cadde üzerinde iddiaya göre hızlı girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki dubalara çarparak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arpacı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer taraftan Arpacı’nın 12 gün önce motosikletini sosyal medya üzerinden satılığa çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.