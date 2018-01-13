Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, çobanlık yapan Sığan Kertes (15) , Ensar Mahallesi Mangalan bölgesinde hayvanlarını otlattığı yerde silahla yaralanmış hâlde bulundu. Çevredeki başka bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kertes'in ailesi, genci Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Kertes, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aynı bölgede hayvanlarını otlatan A.A'yı gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.