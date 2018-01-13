Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün asker mahrem imamı A.G. Ankara’da yapılan operasyonla yakalanarak Bayburt’a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan şüpheli A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ’nün sözde asker mahrem imamı yakalandı
13.01.2018 - 13:36 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün Bayburt'taki asker mahrem imamı yakalandı.
Etiketler : fetö,mahrem imamı,asker,
536009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536009.aspx
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