Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Havalimanı Kavşağı’nda 57 FD 567 plakalı hafif ticari araç ile 57 AN 948 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç şoförleri İsa Özay(58) ve Şevket Altun(66) yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.