Edinilen bilgiye göre kaza, Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 ACR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Bünyamin K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan Recep C., Emrah S. (29) ve Savaş C. (49) AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Recep C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Emrah S. ve Savaş C.’nin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.