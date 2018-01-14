Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum'da, yasa dışı göçmen kaçakçılığında kullanılan 218 adet tekne ve lüks yat, yakalanmasının ardından yediemin olarak Yalıkavak Mahallesi'ndeki trafik otoparkına teslim edildi. Kara taşıtından çok deniz aracının bulunduğu otoparkta, ihaleye çıkarılıp satılacakları günü bekleyen tekne ve yatlar âdeta mezarlık görüntüsü oluşturdu. Yaklaşık 1 yıldır ihalesi yapılmayan tekneler çürümeye terk edildi. Araçların satılması hâlinde hazineye 12 milyon liradan fazla para girecek. Yatların muhafaza maliyetinin kendisini mağdur ettiğini söyleyen otopark sahibi Burkay Karadağ "Millî Emlak Müdürlüğünden satış sürecinin hızlandırılmasını istiyorum. 1 ay içinde bu araçların satışa çıkması lazım. Ufak teknelerin bana aylık en az maliyeti 2 bin lira civarında. Büyük olanların ise 6-7 bin TL. Bu paraları tahsil edemiyorum cebimden çıkıyor" dedi. Bodrum Millî Emlak Müdürlüğü yetkilileri ise, araçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalardan devam edenlerin olduğunu, bazı teknelerin ise Liman Başkanlığına kayıtlı olmaları gerekçesiyle satılamayacağını bildirdi.