Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tezhip ve minyatür sanatçısı Sezen Okur Altıner, o karanlık gecede yaşananları, Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği “tılsımlı gömlek”in minyatürüne işledi. Sanatçı, darbe girişimini unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yöntemi seçti. Altıner, çalışmasında fon rengi olarak

“şiddeti” temsil eden kırmızıyı kullandı.



Bu rengin çevresine Türkiye’nin etrafını saran “kara bulutları” temsilen de siyah boya püskürtmeleri yaptı. Ortasına da Cumhurbaşkanlığı Forsu, onun etrafına kenetlenerek ülkeyi koruyan kadın-erkek, genç-yaşlı insanlar çizen Altıner şöyle dedi: Başka çalışmalarım da olacak. Bunlarla bir sergi oluşturup, farklı illerde sergilemeyi istiyoruz.

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