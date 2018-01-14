Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda Mert Taş (35) isimli sürücünün kullandığı 06 ND 677 plakalı araç saat 03.00 sıralarında kontrolden çıkarak Hipodrom Kavşağı’nın yanındaki atık su kanalına uçtu. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Araç sürücüsü Mert Taş’ı ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldıran sağlık ekipleri Taş’ın yanında oturduğu öğrenilen Hasan Gödek’in (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücü Mert Taş’ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Hasan Gödek’in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.