Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı’da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol esnasında ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis önce havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekerlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaklaşık 50 metre sonra araç durdu. Araç sürücüsü olduğu öğrenilen V. T., ve araç içerisinde bulunan M.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.T., hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan E.T ve O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN 7 AYRI SUÇTAN ARANMASI VAR

Araç sürücüsü olduğu iddia edilen V.T.’nin 53 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan V.T ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

Olay sonrası Avrasya Tüneli tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılırken, olay yeri incelemelerinin çalışması sonrası Avrasya Tüneli saat 03.00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.