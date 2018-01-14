Taksim Meydanı’ndaki ağaçlar soğuk havaların etkisiyle serçelerin istilasına uğradı. Ağaçların dallarına sığınan serçelerin cıvıltıları ise yoldan geçenlere renkli anlar yaşattı. Yiyecek bulmakta zorluk çeken serçeler güvercinlerle birlikte çimlerin üstündeki ekmek kırıntılarıyla beslenebildi.