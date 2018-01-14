Taksim Meydanı’ndaki ağaçlar soğuk havaların etkisiyle serçelerin istilasına uğradı. Ağaçların dallarına sığınan serçelerin cıvıltıları ise yoldan geçenlere renkli anlar yaşattı. Yiyecek bulmakta zorluk çeken serçeler güvercinlerle birlikte çimlerin üstündeki ekmek kırıntılarıyla beslenebildi.
Serçeler Taksim Meydanı’nı istila etti
14.01.2018 - 09:35 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı’nda ağaçlara doluşan yüzlerce serçenin cıvıltısı renkli anlar oluşturdu.
Etiketler : serçe,taksim,haberler,
536197 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536197.aspx
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