Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Bölgede gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor. Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.