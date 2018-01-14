Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı, Iğdır'da 8, Tunceli'de 7, Erzincan'da 5, Kars ve Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 17, Erzurum'da 14, Kars'ta 5 ve Ağrı'da 4 santimetre ölçüldü.Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kars'ta 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Akyaka'da 2, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da 3, Kağızman'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.