Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adının Ali Şalabı olduğu öğrenilen bir vatandaş, klasik otomobilini muayene soktu. Otomobil muayeneden geçemeyince, araç sahibi bir video çekti. Espirili bir dille yaşadıklarını anlatan Şalabı, videoyu kendi sosyal medya hesabına yükledi. Birçok kişi tarafından izlenip paylaşılan videoda Şalabı, otomobili muayeneden geçirmeyen görevlilere sitem etti. Bir heves ile otomobili aldığını anlatan Şalabı, "Arkadaşım 3 ay önce heves edip bir Murat 124 aldım. 1972 model ve araba bu. Araba benden 1 yaş büyük. Ben bile binerken destur alıp biniyorum, ’Abicim binebilir miyim?’ diye. Geçen hafta aracın muayenesi bitti. Arkadaşlara dedim ki, ’Arabayı muayeneye götüreceğim.’ Hepsi güldüler, nasıl zoruma gitti. İnat edip randevu alıp gittim. Önümden bir tane BMW girdi, arkasından biz girdik. BMW çıktı, ’41 kere maşallah ne güzel araba’ dediler. Biz bi çıktık, adam 3 sayfa bize kusur bulmuş. 41 tane kusur var. Kardeşim, arabanın yaşına da mı sizin hürmetiniz yok? 41 kusur nedir? Araba küstü, depresyona girdi ve eskisi gibi çalışmıyor. O günden bu yana sayıyorum sayıyorum bu arabanın toplamı 41 parçadan oluşmuyor. 41 tane parçası yok, 41 kusur nereden çıktı? Bizim önümüzden çıkan BMV’nin 2 de kapısı eksikti bizden. Onu hiç görmemiş adam, bizim 4 kapı var 41 tane kusur çıkarmış. Yapmayın bunu, çok zorumuza gitti" diye konuştu.