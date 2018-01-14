Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı eski garaj yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu iki grup eski garaj civarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında bulundurdukları bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan şahıs doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.