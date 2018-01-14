Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 4 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve yağmurlu hava nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.