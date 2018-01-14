Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 4 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve yağmurlu hava nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Kapadokya’da 4 gündür balon turları yapılamıyor
14.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları 4 gündür yapılamıyor.
Etiketler : Kapadokya,balon turları,
536211 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536211.aspx
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