Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güldere köy yolunda yaptıkları uygulama esnasında 19 yaşındaki M.A’nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim boyunda heykel buldu. Bulunan heykele el konulurken, otomobil sürücüsü M.A, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

