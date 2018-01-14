Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güldere köy yolunda yaptıkları uygulama esnasında 19 yaşındaki M.A’nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim boyunda heykel buldu. Bulunan heykele el konulurken, otomobil sürücüsü M.A, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Karaman'da Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
14.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurarak arama yaptığı otomobilde Roma dönemine ait heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güldere köy yolunda yaptıkları uygulama esnasında 19 yaşındaki M.A’nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim boyunda heykel buldu. Bulunan heykele el konulurken, otomobil sürücüsü M.A, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler : karaman,roma dönemi,tarihi eser,
536235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536235.aspx
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