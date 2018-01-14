Alınan bilgiye göre, 30 Aralık'ta Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'taki apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ekrem Ö. (32) tarafından av tüfeğiyle vurulan Osman Doğan (53), tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ekrem Ö, olayın ardından yakındaki tek katlı bir metruk evin bahçesinde aynı silahla göğsüne ateş ederek intihar etmişti.
Eskişehir'deki silahlı saldırıda yaralanan adam öldü
14.01.2018 - 12:38 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : eskişehir,haberler,silahlı saldırı,
536237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536237.aspx
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