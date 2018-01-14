Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 30 Aralık'ta Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'taki apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ekrem Ö. (32) tarafından av tüfeğiyle vurulan Osman Doğan (53), tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ekrem Ö, olayın ardından yakındaki tek katlı bir metruk evin bahçesinde aynı silahla göğsüne ateş ederek intihar etmişti.