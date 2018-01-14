Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ve Dikmen Yaylası’nda kar yağışı etkisini tekrardan göstermeye başladı. Bin 725 rakıma sahip Sakarya’nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Dikmen Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği mahallede yağışın gün içerisinde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
14.01.2018 - 14:38 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
Etiketler : sakarya,haberler,hendek,
536258 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536258.aspx
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