Askeri yetkililer, sözleşmeli piyade er Bülent Alp'in şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahalllesi'ndeki annesi Müşerref ve babası Mahmut Alp'e bildirdi. Acı haberle şehidin annesi, babası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.Çiğdem ve Muhammet (7) adında iki kardeşi bulunan şehit erin 1,5 yıllık asker olduğu öğrenildi.
Adana'ya şehit ateşi düştü
14.01.2018 - 14:58 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Etiketler : Hakkâri,Çukurca ilçesi,PKK,
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