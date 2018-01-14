Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri yetkililer, sözleşmeli piyade er Bülent Alp'in şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahalllesi'ndeki annesi Müşerref ve babası Mahmut Alp'e bildirdi. Acı haberle şehidin annesi, babası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.Çiğdem ve Muhammet (7) adında iki kardeşi bulunan şehit erin 1,5 yıllık asker olduğu öğrenildi.