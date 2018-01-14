Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Cuma gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine karşı Sakarya Müftüsü İlyas Serenli, Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Sakarya'daki tüm ilçe müftülerine ve personele, sela okunması talimatını vermişti. Darbe teşebbüsüne tepki ve birlik çağrısı olarak Sakarya genelindeki tüm camilerde defalarca salalar okunmuştu. FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı tepki olarak ilk Sela'yı Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde okuduğu ileri sürülen emekli imam Ömer Aykol (65) vefat etti. Emekli imam Aykol, bugün öğlen namazına müteakip Camili Ahmet Yesevi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Camili Mezarlığı'na defnedilecek.