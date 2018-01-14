Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. P. (23) kontrolündeki 35 AZ 1671 plakalı otomobil, Doğukent Caddesi’nin, Kahire Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan kırmızı ışıkta durmadı. O sırada O. A. (49) kontrolündeki 06 DZL 94 otomobil ise Kahire Caddesi üzerinde yanan yeşil ışıkta hareket etti. İki caddenin kesiştiği noktada kırmızı ışıkta geçen 35 AZ 1671 plakalı otomobil, 06 DZL 94 plakalı otomobilin arka tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan 06 DZL 84 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan, M. A. (23) ve Y. A. (24) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Hacettepe Hastanesi ve Ankara Hastanesine kaldırdı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, trafik polisinin gelmesiyle kontrollü şekilde geçişe verildi. Polis kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlattı.