Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı parti kongresinin ardından Yozgat’ta düzenlenen kongreye katılmak üzere helikopterle Tokat’tan havalandı. Helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Tokat’ın Zile ilçesine iniş yaptı.