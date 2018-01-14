Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı parti kongresinin ardından Yozgat’ta düzenlenen kongreye katılmak üzere helikopterle Tokat’tan havalandı. Helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Tokat’ın Zile ilçesine iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopteri Zile’ye iniş yaptı
14.01.2018 - 16:46 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri, Tokat’tan Yozgat’a giderken Zile ilçesine iniş yaptı.
Etiketler : erdoğan,erdoğan zile,recep tayyip erdoğan,
536294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536294.aspx
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