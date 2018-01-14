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İzmir'de su dolu çukurda çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetti!
14.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı. Kurtarma çalışmalarından sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu hayatını kaybetti.
Etiketler : İzmir,yaşam habeleri,
536295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536295.aspx
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