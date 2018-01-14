Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bursa-Yalova yolunun Karsak kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a gitmekte olan Yasin Şen idaresindeki 34 CG 5861 plakalı araç, Karsak mevkiinde asayiş uygulamasından dönen 16 ZC 924 plakalı sivil polis aracına çarptı. İlk ifadesinde uykulu olduğunu söylediği öğrenilen Şen ve yanında bulunan eşi büyük korku yaşadı. Kazada ekip otosunda bulunan ve hafif yaralanan polis memurlarından ismi açıklanmayan birisi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda polis memuru olay yerine gelirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

