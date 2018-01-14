Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi seyir halinde olan Musa Karasu yönetimindeki 09 HF 498 plakalı otomobil Gökpınar Mahallesi 127 Sokağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Düşen otomobilde bulunan sürücü ve iki yolcu sıkıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Karasu ile yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Derin ve arka tarafta oturan Çağlar Yakalı itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.