Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılar yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ile birlikte ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.