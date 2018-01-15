Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu kış çok geç geldi. Geçtiğimiz yıllarda ekim-kasım aylarında başlayan kış, ocak ayının ortasında ancak kendini gösterdi. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri ve düşen hava sıcaklığı, kar yağışının müjdecisi gibi. Kar barınağı olmayanlar için işkence evet ama diğer yandan da dolması gereken barajlar; eskilerin deyimiyle kırılması gereken hastalıklar var. Piyasalar açısından baktığımızda ise kar yağışı, havalar soğumadığı için alışverişin durma noktasına geldiği giyim sektörüne de yarayacak. Üstelik indirimler yüzde 80’leri bulmuşken... Yani hem tüketici hem üretici kazanacak.



Sezon başında 350 lira olan bir botu bugün 129 liraya almak mümkün. Aynı şekilde sezonda 500 lira, ‘pardon’ 499 lira etiket taşıyan bir kabanı 199 liraya almak mümkün. Tabii 49 liraya gömlek, 300 liraya takım elbise, 66 liraya yelek, 199 liraya abiye elbise almanız da... Aksesuarlarda ise sezon başına göre yüzde 50’lik indirimler var. Yılbaşından önce 39-49 lira olan bir bere bugün 19-29 lira arasında. Eldivenler de epey ucuzlamış durumda. Gerçek deri, suni deri, triko eldivenler 19 liradan başlayıp 120 liraya kadar ulaşabiliyor.



Vitrinlere bakıp markaların internet sitelerini dolaştığınızda, fiyatların 2 hafta öncesine, yani yılbaşı dönemine göre çok daha ‘uygun’ olduğunu göreceksiniz. Bu fiyatlardan herhangi bir özel gün için hediye alabilirsiniz. Üstelik yaklaşık 1 ay sonra Sevgililer Günü. Bu özel günü kutlayanlardansanız hazırlığınızı şimdiden yapabilir, beğenmezseniz değiştirme hakkınızı kullanabilirsiniz. Unutmayın ki, kullanmadığınız ürünleri 14 gün içinde hiç sebep ve bahane olmadan iade edebilir, 1 ay içinde de değiştirebilirsiniz.