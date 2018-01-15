Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dursun, şu şekilde konuştu: Trabzon Havalimanı’na 2’nci Pist Projesi ve mevcut pistin uzunluğunun 3 bin metreye çıkartılması siyasiler tarafından yıllardır tartışılan bir konu. Havalimanı, mevcut konumunun şehirleşme ve binalaşmanın orta yerinde bulunması sebebiyle havacılıkta “mania” olarak tabir edilen doğal ve suni engebelerle karşı karşıya. Bu durum ise uçuş emniyeti açısından bir hayli kontrol edilmesi zorlu bir süreç hâline dönüşüyor. Bununla birlikte havalimanının denize “sıfır” konumu ise ayrı sınırlılıklara sebebiyet veriyor. Özellikle seyrüsefer yardımcı cihazları olarak tanımlanan hava trafik sistemlerinin idamesini zorlaştırıyor. Uçuş operasyon süreci içerisindeki muhtemel pisten çıkma vakalarında hava aracının ihtiyaç duyacağı kontrollü alanının havalimanında fiziki imkânsızlıklar sebebiyle sınırlı olması kazaların sonuçlarını ağırlaştırıyor.