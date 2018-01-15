Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu, kayak merkezi Kartalkaya’nın yanı sıra doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, Abant ve Yedigöller tabiat parklarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki, doğal güzelliği ve temiz havasıyla tatilcilerin dinlenme mekanlarının başında gelen Abant Tabiat Parkı’nı, geçen yıl yerli ve yabancı 562 bin160 kişi ziyaret etti. Merkeze yakın olması dolayısıyla ulaşımın kolay sağlandığı Gölcük Tabiat Parkı da 2017’de yerli ve yabancı 454 bin 862 tatilciyi ağırladı. Virajlı yolları ve merkeze uzaklığına rağmen bünyesinde barındırdığı birbiriyle bağlantılı 7 doğal gölüyle turistlerin yanı sıra, fotoğrafçıları da cezbeden Yedi Göller Millî Parkı ise sporseverler ile kampçıların da sıklıkla tercih ettiği mekânlar arasında yer alıyor.

Kent, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezine de ev sahipliği yapıyor. Dağın zirvesinde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçmesiyle 2017 ila 2018 kayak sezonunu açan Kartalkaya, misafirlerine 25 pistte kayak ve snowboard keyfi sunuyor.

Yılda bir buçuk milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını bildiren Bolu Belediye Başkanı Alâaddin Yılmaz “Nüfus merkezde 165 bin, tamamı ise 300 bin. Gelen turist sayısıyla bunu kıyasladığınızda aslında Bolu sıradan bir yer değil. İlimizin turizm, spor, sağlık ve üniversite şehri olması için çalışıyoruz. Bizim özelliğimiz, tabiatımızın güzelliği. Eğer turizme hizmet edecek yapıyı planlı ve projeli olarak sağlıklı oluşturabilirsek, gelecek nesiller de Bolu’ya gelip, mutlu dönecekler” dedi.