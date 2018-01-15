Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 50 görme engelli çocuk, internet ve teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için aileleriyle kampa girdi. Yeşilay Sarıyer Şubesi öncülüğünde “Bağlan ama bağımlı olma” sloganıyla başlatılan, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yürütülen Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Projesi kapsamında, Veysel Vardal Görme Engelli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ebeveynleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Rumelifeneri’ndeki Marmaracık Gençlik Kampı’nda 2 gün 3 gece konakladı.

Kontrolsüz, ölçüsüz ve sınırsız kullanılan teknolojinin insan hayatına olumsuz etkilerine dikkati çekmek isteyen 50 öğrenci kampta, başta akıllı telefonlar olmak üzere teknoloji cihazlarından uzak, doğa ile iç içe zaman geçirdi. Bungalovlarda konaklayan, gece yakılan ateşin etrafında enstrüman çalarak şarkılar söyleyen ve çeşitli oyunlar oynayan, sabahın ilk ışıklarında doğada yürüyüşe çıkan, okçuluk başta olmak üzere bazı sportif etkinliklere katılan çocuklar, arkadaşlarıyla şehir hayatından uzak yaşamın tadını çıkardı.

Kampı ziyaret edip çocuklarla sohbet eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bu tür etkinliklerle aynı zamanda engelli bireyleri hayatın içine çekmeye çalıştıklarını anlattı.

Temurci, “Dünyada engellilere yapılabilecek en güzel işin onları hayatın bir parçası haline getirmek olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu kampın buna ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.