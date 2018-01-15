Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinden Alp Akoğlu ve Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlanan 2018 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması gerçekleşecek. İlk tutulma 31 Ocak 2018 günü 'Tam Ay tutulması' olarak gerçekleşecek. İkinci tutulma ise, 15 Şubat'taki parçalı güneş tutulması olacak. Bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek. Üçüncü tutulma ise, 13 Temmuz'da parçalı güneş tutulması şeklinde olacak. Bu tutulmada ay, güneşin yüzde 34'ünü kapatacak. Bu yılki tutulmalardan ülkemizden gözlenebilecek tek tutulma 27 Temmuz'daki tam ay tutulması olacak. Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek.