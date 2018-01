Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, obezite üzerine inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medyada yer alan haberlerden edindiği bilgilere göre Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’de her 3 bireyden birisinin obezite sorunu yaşadığı belirlenirken, obezitenin her geçen yıl medyanın gündeminde yer alan önemli sağlık başlıklarından birisi olduğu belirlendi.

Türkiye’deki obez nüfus içerisinde kadınların erkeklere göre daha obez olduğu belirlenirken,obeziteyle alakalı son üç yıl içerisinde çıkan haberlerde önemli artış yaşandı. 2015 yılında 23 bin 726 olan haber sayısı, 2016 yılında 24 bin 608, 2017 yılında ise 30 bin 925 oldu.Haberler içerisinde uzman yorumları incelendiğinde, obezitenin özellikle yaşam tarzından kaynaklandığı ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam gibi belli başlı faktörlerin obeziteye neden olan birincil etken olduğu belirlendi.



Obeziteyle beraber açlık da artışa geçti

Obezite risk durumu 1975 ile kıyaslandığında üç kat artmış durumda. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde, dünya üzerinde 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olması öngörülüyor. PRNet’in Birleşmiş Millet verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde obez nüfusu her geçen yıl artarken, 2014 yılına kadar azalma eğiliminde olan “küresel açlık” bu yıldan itibaren artışa geçti.