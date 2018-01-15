Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erol Y. idaresindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park hâlindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından serviste bulunan 11 işçi ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.