Edinilen bilgiye göre, Erol Y. idaresindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park hâlindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından serviste bulunan 11 işçi ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da servis aracı duran kamyona çarptı, 12 kişi yaralandı
15.01.2018 - 09:35 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da işçi taşıyan servis, park hâlindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası serviste bulunan 12 kişi hafif yaralandı.
Etiketler : bursa,kaza,haberler,
536461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536461.aspx
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